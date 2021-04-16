— Наказывать нужно, но я не понимаю, причем тут болельщики? Многие планировали поехать на стадион, а тут уже нужно ехать в Химки. Многие не поедут. Виноват Сухина. Оштрафуйте его, дисквалифицируйте, увольте, расстреляйте, я не знаю что, но болельщиков не трогайте, — цитирует Наумова "СЭ".
Сегодня в Контрольно-дисциплинарном комитете РФС вынесли наказание за посещение начальниками "Спартака" и "Локомотива" Василием Козловцевым и Станиславом Сухиной судейской комнаты. Оба получили штраф в 150 тысяч рублей, а "Локомотив", который ранее был наказан условно домашним матчем на нейтральном поле, получил реальное наказание. Домашняя игра 29-го тура РПЛ против "Динамо" пройдет для "железнодорожников" на нейтральном поле.
Наумов — о решении КДК РФС: виноват Сухина. Оштрафуйте его, дисквалифицируйте, увольте, но болельщиков не трогайте
Бывший генеральный директор "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал решение КДК РФС по "делу Сухины".
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!