В КДК РФС отреагировали на информацию о новом запросе "Спартака" по матчу с "Локомотивом"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал информацию о том, что "Спартак" направил в организацию запрос о проверке слов арбитра матча 25-го с "Локомотивом" (0:2) Кирилла Левникова.
Фото: РФС
Напомним, сегодня появилась информация, что "Спартак" просит РФС проверить арбитров матча 25-го тура РПЛ с "Локомотивом" (0:2) за ложную информацию по Сухине. Судейская бригада, во главе с Кириллом Левниковым, указала, что Сухина заходил в судейскую комнату лишь однажды, когда как на КДК РФС установили, четыре раза (три — до и однажды — после матча). В "Спартаке" просят проверить судей по статье 122 Дисциплинарного регламента РФС "Подделка документов и использование поддельных документов" (наказывается запретом на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком не менее 6 месяцев).

"В КДК пока не получали подобного запроса от "Спартака", - заявил Григорьянц.

Напомним, сегодня, 16 апреля, КДК РФС провел заседание по "делу Сухины". В итоге, "Локомотив" обязан провести домашнюю игру 29-го тура чемпионата России против "Динамо" на нейтральном поле.

Источник: "СЭ"

"Спартак" просит РФС проверить бригаду судьи Левникова за ложную информацию по Сухине

Стало известно содержание решения КДК РФС по инциденту с Сухиной и Козловцевым

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Теги: КДК РФС Григорьянц Спартак Локомотив
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