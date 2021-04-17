Агент: какова вероятность, что Николич останется в "Локомотиве"? 10-20 процентов

Футбольный агент Тимур Гурцкая подтвердил, что наставник "Локомотива" Марко Николич может покинуть команду.
Фото: ФК "Локомотив"
— Правда ли, что у Николича есть отступные в 500 тыс. евро? Похоже на правду. Я думаю, что он сам даст пресс-конференцию, на которой он объяснит свою позицию. С чем связано? С тем, что не продлевают игроков.

Игроков не продлевают, Николич недоволен, может собраться и уехать. Какова вероятность, что Николич останется? 10-20 процентов, — цитирует агента РБ-Спорт.

41-летний Николич возглавил московский клуб 1 июня 2020 года, руководив командой в оставшихся восьми матчах сезона 2019/2020. Тогда "Локомотив" занял в чемпионате второе место и вышел в групповой этап Лиги чемпионов, где занял последнее место.

В нынешнем сезоне чемпионата России "Локомотив" с 49 очками идет на второй строчке, выиграв все матчи после зимнего перерыва.

Через три дня москвичи проведут встречу полуфинала Кубка России против ЦСКА.

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Теги: Локомотив Николич Гурцкая
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