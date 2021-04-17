– Это была хорошая игра. Но я очень разочарован. Мы тщательно готовились к тому, чтобы показать болельщикам, что мы изменились и снова готовы вернуться в игру. Я думаю, мы продемонстрировали, что мы достаточно серьезная команда, у нас хорошая оборона и, в целом, показали себя сильной командой, – заявил Классон в послематчевом интервью.
Матч 26-го тура российской Премьер-лиги между "Зенитом" и "Краснодаром" закончился со счетом 2:2. Подопечные Сергея Семака смогли отыграться, уступая "быкам" в два мяча к 62-й минуте.
После 26 туров чемпионата России подопечные Виктора Гончаренко занимают 11 место, имея в своем активе 35 очков. Следующую игру черно-зеленые проведут с казанским "Рубином" 25 апреля. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени.
"Краснодар" провел два матча под руководством Гончаренко, в которых набрал лишь одно очко: поражение от "Арсенала" (0:1) и ничья с "Зенитом" (2:2).
Классон: продемонстрировали, что мы достаточно серьезная команда
Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон поделился впечатлениями после ничейного результата в матче с "Зенитом" (2:2).
Фото: ФК "Краснодар"
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