"Спартак" поздравил болельщиков с днем рождения клуба

«Спартаку» — 99 лет! ???



22 чемпионства, 13 Кубков и Суперкубок завоевали Великие тренеры. Легендарные капитаны. Непревзойденные бомбардиры. Гениальные распасовщики. Надежные защитники. Потрясающие вратари.



С нашим днем рождения, красно-белые! pic.twitter.com/0h3cyI0WzK