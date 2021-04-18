"Спартак" поздравил болельщиков с днем рождения клуба

– "Спартаку" — 99 лет! 22 чемпионства, 13 Кубков и Суперкубок завоевали Великие тренеры. Легендарные капитаны. Непревзойденные бомбардиры. Гениальные распасовщики. Надежные защитники. Потрясающие вратари, – написала пресс-служба "Спартака".
"Спартак" был основан 18 апреля 1922 года, с тех пор "народная команда" стала самым титулованным клубом России, завоевав 12 чемпионств СССР и 10 чемпионств России.
«Спартаку» — 99 лет! ???— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 18, 2021
22 чемпионства, 13 Кубков и Суперкубок завоевали Великие тренеры. Легендарные капитаны. Непревзойденные бомбардиры. Гениальные распасовщики. Надежные защитники. Потрясающие вратари.
С нашим днем рождения, красно-белые! pic.twitter.com/0h3cyI0WzK
В день своего рождения красно-белые примут на домашнем стадионе "Уфу". Матч 26-го тура российской Премьер-лиги начнется в 19:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков.