"Чем ближе к окончанию сезона, тем длиннее будет шорт-лист с подачи журналистов", - приводит слова Фетисова "Спорт-экспресс".
Напомним, что Карпин, ныне возглавляющий "Ростов", тренировал "Спартак" с 2009 по 2014 год.
Московский клуб на данный момент занимается поиском нового главного тренера. Нынешний наставник "Спартака" Доменико Тедеско в декабре прошлого года объявил о своем решении покинуть команду по окончании сезона по семейным обстоятельствам.
СМИ: Карпин может возглавить "Спартак"
В "Спартаке" прокомментировали информацию об интересе к Карпину
Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов отреагировал на информацию, согласно которой Валерий Карпин находится в шорт-листе на пост главного тренера красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
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