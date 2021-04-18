"Качество судейства сегодня было нижайшее. Вопрос даже не в том, что он назначил пенальти и удалил нашего игрока. Вопрос в том, что абсолютно по-разному трактовались разные моменты, он пропускал огромное количество нарушений правил.
Я не увидел вообще никакой ни системы, ни последовательности. На мой взгляд, этот судья не готов судить матчи РПЛ", - приводит слова Слуцкого пресс-служба казанского клуба.
Напомним, что на 83-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу "Рубина" Любимов назначил 11-метровый удар в ворота казанцев. Этот эпизод вызвал недовольство со стороны команды гостей, после чего за споры с судьей вторую желтую карточку получил полузащитник Денис Макаров. Удар Андрея Панюкова с пенальти парировал Юрий Дюпин, а "Рубин" в меньшинстве довел матч до победы и поднялся на 4-е место в турнирной таблицы чемпионата России.
Источник: официальный сайт ФК "Рубин"
"Этот судья не готов судить матчи РПЛ". Слуцкий раскритиковал арбитра после победы "Рубина" над "Уралом"
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий после победы в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом" (1:0) раскритиковал арбитра Артема Любимова.
Фото: ФК "Рубин"
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