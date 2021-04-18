"Этот судья не готов судить матчи РПЛ". Слуцкий раскритиковал арбитра после победы "Рубина" над "Уралом"

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий после победы в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом" (1:0) раскритиковал арбитра Артема Любимова.

Фото: ФК "Рубин"