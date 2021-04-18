По информации источника, "Спартак" собирается продать летом футболистов, не проходящих в основной состав команды. Речь идет о Георгии Мелкадзе и Артеме Тимофееве, выступающих за "Ахмат" на правах аренды, а также о восстанавливающемся после травмы во второй команде "Спартака" Аязе Гулиеве. Кроме того, "Спартак" планирует расстаться с Александром Ташаевым.
Отметим, что "Спартак" на данный момент занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В активе москвичей 47 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
СМИ: "Спартак" планирует продать четырех игроков летом
"Спартак" намерен продать ряд игроков следующим летом, в клубе хотят разгрузить платежную ведомость.
Фото: "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!