Малафеев предложил дождаться публикации регламента Суперлиги, а уже потом обсуждать возможное участие в турнире российских клубов. Также он отметил, что "Зениту" нужно для начала показать хорошие результаты в Лиге чемпионов или Лиге Европы и только после этого задумываться о выступлении в других турнирах.
"Зенит" не может же просто так взять и самовольно захотеть там участвовать. Опять-таки, мы не знаем условия квалификации в этот турнир, по какому принципу и прочее. Мы не знаем ни регламента, ничего, поэтому я ничего не могу сказать на тему участия "Зенита". Может быть, оно вообще не будет возможным по каким-то причинам? Возможно, в этом турнире исключены российские клубы в принципе? Поэтому давайте дождемся конечного регламента, условий, в том числе условий от УЕФА. И только тогда будем делать какие-то прогнозы о чьем-то участии в Суперлиге. В конце концов, хотелось бы для начала что-то показать в Лиге Европы или в Лиге чемпионов, а уже потом задумываться об участии в каких-то других турнирах", - сказал Малафеев.
Напомним, ранее стало известно, что 12 топ-клубов Европы объявили о формировании Суперлиги. УЕФА негативно отреагировал на создание данного турнира. Сообщалось, что УЕФА может приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за создания нового соревнования.
Источник: Чемпионат
Топ-клубы Европы объявили о создании Суперлиги
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"Для начала надо что-то показать в Лиге чемпионов или Лиге Европы". Малафеев - о возможном участии "Зенита" в Суперлиге
Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев высказался о возможном участии петербургского клуба в европейской Суперлиге.
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