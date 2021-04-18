Среди создателей Суперилиги шесть английских команд: "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "Челси", испанские: "Барселона", "Реал Мадрид" и "Атлетико", итальянские: "Милан", "Ювентус" и "Интер".
– Клубы-основатели в будущем ждут возможности обсудить с УЕФА и Международной федерацией футбола (ФИФА) совместное сотрудничество, чтобы обеспечить наилучшие перспективы как для нового турнира, так и для футбола в целом, – сказано в пресс-релизе организации.
Главой турнира стал президент мадридского "Реала" Флорентино Перес. Посты вице-президентов достались Андреа Аньелли из "Ювентуса" и Джоэлю Глейзеру из "Манчестер Юнайтед".
При это клубы собираются продолжить выступления в национальных лигах, а матчи Суперлиги будут проводиться среди недели.
Топ-клубы Европы объявили о создании Суперлиги
Двенадцать европейских команд объявили о создании нового клубного турнира – Суперлиги.
Фото: Getty Images
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