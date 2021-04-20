Решение было обусловлено потерей доверия после игры 26-го тура РПЛ "Локомотив" — "Ростов" (4:1), где Вилков допустил несколько ошибок.
Ранее Вилкова отстраняли от работы в октябре 2020 года, а затем вернули в феврале текущего года. Сообщается, что Хачатурянц вернул Вилкова с формулировкой "до первой ошибки", которая и произошла в прошлом туре.
Источник: Eurostavka.
Стала известна причина пожизненного отстранения Вилкова от судейства
Глава КДК РФС Ашот Хачатурянц ранее отстранил навсегда арбитра Михаила Вилкова от любой судейской деятельности в футболе.
Фото: РПЛ
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