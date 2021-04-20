Хачатурянц: Вилков хочет поговорить по-мужски? Я готов разговаривать в любом формате

Глава КДК РФС Ашот Хачатурянц заявил, что вновь встретится с отстраненным от футбола судьей Михаилом Вилковым.

Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов