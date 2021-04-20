— Я с ним встречался после его первой дисквалификации, обсуждал ситуацию, говорил о потере доверия. Мы встретимся еще раз, но эта встреча не изменит мое решение.
Вилков хочет поговорить по-мужски? Я готов разговаривать в любом формате. Не знаю, что именно Вилков вкладывает в понятие "по-мужски", — цитирует Хачатурянца Sport24.
Хачатурянц пожизненно отстранил Вилкова от судейской деятельности после его ошибок в матче 26-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Ростовом" (4:1). Ранее Вилков получал отстранение в октябре прошлого года, а вернулся к работе судья в феврале 2021 года.
Ранее клубы РПЛ выразили поддержку Хачатурянца после его отстранения Вилкова. Этими командами стали "Ростов", "Спартак" и ЦСКА.
Хачатурянц: Вилков хочет поговорить по-мужски? Я готов разговаривать в любом формате
Глава КДК РФС Ашот Хачатурянц заявил, что вновь встретится с отстраненным от футбола судьей Михаилом Вилковым.
Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов
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