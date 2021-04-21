Согласно информации источника, "Зенит" не планирует делать предложение по трансферу Умтити. Отмечается, что петербуржцы никогда не интересовались этим игроком.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что "Зенит" и "Барса" ведут переговоры по трансферу Умтити.
По данным СМИ, "Барселона" намерена продать Умтити следующим летом. Руководство клуба включило защитника в список игроков, по которым готово рассмотреть предложения. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.
Источник: Чемпионат
Источник: Умтити не перейдет в "Зенит", клуб им не интересуется
Защитник "Барселоны" Самуэль Умтити не перейдет в "Зенит", петербургский клуб не заинтересован в его трансфере.
Фото: Getty Images
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