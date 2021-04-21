Широков — о "Спартаке": команда, претендующая на чемпионство, не имеет права проводить так две последние игры

Бывший полузащитник "Спартака" Роман Широков высказался об игре команды в последних турах.
Фото: "СЭ"
— Команда, которая претендует на чемпионство, не имеет права проводить так две последние игры, как это сделал "Спартак". Возможно, там и была судейская ошибка — момент с Пабло (Матч с "Локомотивом"), на мой взгляд, это чистейший пенальти, — рассказал Широков в интервью "РБ-Спорт".

39-летний Широков выступал за "Спартак" с лета 2014 по февраль 2016 года, проведя за команду 20 матчей, в которых забил гол и отдал три голевые передачи.

"Спартак" в последних двух турах проиграл "Локомотиву" (0:2) и "Уфе" (0:3), пропустив "железнодорожников" на второе место в турнирной таблице чемпионата России.

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Теги: Спартак Широков
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