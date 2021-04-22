РФС огласила имена рефери, которые будут судить матчи 27-го тура российской Премьер-лиги.
Встречу "Динамо" и "Химок" обслужит бригада Евгения Кукуляка, ответственным за ВАР назначен Сергей Иванов. На центральный матч тура – московское дерби между "Спартаком" и ЦСКА назначен Павел Кукуян (ВАР – Сергей Карасев). Игру "Рубина" с "Краснодаром" рассудит Василий Казарцев (ВАР – Станислав Васильев).
27-й тур чемпионата России стартует 24 апреля в 14:00 по мск матчем "Урала" и "Ахмата".
"Спартак" – ЦСКА рассудит Кукуян, на ВАР — Карасев. Судейские назначения на 27-й тур РПЛ
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