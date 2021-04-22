Действующее соглашение Дзагоева с московским клубом истекает ближайшим летом. По информации источника, ЦСКА намерен продлить контракт с хавбеком до конца сезона-2021/22. Отмечается, что наставник "армейцев" Ивица Олич рассчитывает на Дзагоева в слудующем сезоне. Переговоры о продлении договора начнутся в мае.
Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. В нынешнем розыгрыше РПЛ 30-летний полузащитник провел 12 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.
Источник: Metaratings
Источник: ЦСКА намерен предложить Дзагоеву новый однолетний контракт
ЦСКА готов предложить новый контракт полузащитнику Алану Дзагоеву.
Фото: ЦСКА
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