"Дети остаются с Аланой. В настоящее время они общаются и с мамой и с папой. Все у них хорошо. Алана и Павел расходятся тихо и спокойно. Вопрос о разделе имущества не ставился, как и относительно алиментов. Их определили добровольно без судебных процессов. Предметов спора сейчас нет", - приводит слова адвоката Sport24.
Напомним, что судебное заседание по делу о бракоразводном процессе Павла и Аланы состоялось 23 апреля в Ростове-на-Дону. О решении подать на развод девушка сообщила 10 марта в своем инстаграме. Алана не смогла простить мужу измену с испанской моделью Ирен Гарсией Морено. Отметим, что у пары есть общая дочь Алиса.
В текущем розыгрыше чемпионата России Мамаев провел 10 игр, отметившись в них двумя голами и одной результативной передачей.
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Адвокат рассказала подробности развода Павла и Аланы Мамаевых
Адвокат Валентина Перебякина, представляющая интересы бывшей супруги полузащитника "Ростова" Павла Мамаева Аланы, раскрыла подробности развода звездной пары.
Фото: instagram.com/alana_mamaeva
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