"Химки" хотят сохранить в команде Глушенкова

Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что "Химки" хотят оставить у себя нападающего Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Спартак"
— В последних матчах он смог принять участие, игрок молодой и перспективный. Он получил тяжелую травму, сейчас у него до сих пор проходит завершение восстановления. Было бы неплохо его тоже оставить. Но будем общаться со "Спартаком" по поводу их планов на игрока, — цитирует Терюшкова "СЭ".

21-летний Глушенков выступает за "Химки" на правах полугодичной аренды. За подмосковную команду футболист провел три матча, не отметившись голевыми действиями. Права на игрока принадлежат "Спартаку".

Контракт Глушенкова со "Спартаком" истекает летом 2023 года. Transfermarkt оценивает нападающего в 1,5 млн евро.

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Теги: Спартак Химки Глушенков
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