"ЦСКА с новым тренером не показывает ничего. Они поставили Олича, но это не помогло. У Ивицы нет большого опыта. Он работал только в сборной, а этого мало для российского чемпионата.
"Спартак" в последних матчах проигрывает, но у них больше шансов. Мне кажется, что с ЦСКА будет победа или ничья", - приводит слова Петржелы "Спорт-экспресс".
Напомним, что московское дерби состоится сегодня, 25 апреля, на "Открытие Банк Арене". Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:30 по местному времени. Игру обслужит бригада арбитров под руководством Павла Кукуяна. За ВАР будет отвечать Сергей Карасев.
Отметим, что для новоиспеченного наставника ЦСКА Ивицы Олича это будет первое дерби против "Спартака" в качестве главного тренера.
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Петржела: ЦСКА с Оличем ничего не показывает, у "Спартака" больше шансов
Бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" — ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
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