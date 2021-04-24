"Разгром от "Уфы" дал "Спартаку" такой толчок, что на дерби они выйдут злыми, попрут и захотят смять ЦСКА. Но сделать этого не смогут, потому что ЦСКА — очень организованная и дисциплинированная команда. "Спартаку" будут очень сложно, и я более чем уверен, что завтрашний бой принесет счет 2:2. Также убежден в том, что никакой результат не повлияет на желание Тедеско остаться", - приводит слова Кавазашвили Sport24.
Напомним, что московское дерби состоится сегодня, 25 апреля, на "Открытие Банк Арене". Стартовый свисток игры прозвучит в 16:30 по местному времени. Главным арбитром встречи назначен Павел Кукуян.
"Спартак" под руководством Доменико Тедеско после 26-и туров занимает 3-е место в чемпионате России, имея в своем активе 47 очков. ЦСКА, который возглавляет Ивица Олич, располагается на 5-й строчке турнирной таблицы, набрав 46 зачетных баллов.
Встреча первого круга между этими командами завершилась победой "армейцев" со счетом 3:1. В составе "Спартака" забил Эсекьель Понсе, у ЦСКА отличились Хордур Магнуссон, Никола Влашич и Чидера Эджуке.
ЦСКА показал тренировку команды в преддверии дерби со "Спартаком" (фото)
Кавазашвили: "Спартак" выйдет злым и захочет смять ЦСКА, но не сможет
Экс-голкипер "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и ЦСКА.
Фото: РПЛ
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