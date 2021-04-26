Уткин: Гончаренко – сержант. Он вздрючит и напомнит парням, как они тут оказались

Журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о работе Виктора Гончаренко в "Краснодаре".
Фото: ФК "Краснодар"
– Гончаренко пришел в команду, которой определенно не хватало дисциплины. А он и есть дисциплина, причем в самых простых проявлениях - в том числе. Гончаренко – сержант. Опытный, рота у него не первая. Он вздрючит и напомнит парням, как они тут оказались и зачем, – написал Уткин в своем телеграмм-канале.

Накануне "Краснодар" одержал победу в матче 27-го тура российской Премьер-лиги с "Рубином" (1:0). Единственный гол забил форвард "быков" Алексей Ионов на 17-й минуте встречи.

Подопечные Гончаренко занимают 10 место в турнирной таблице, набрав 38 очков в 27 матчах сезона. Следующую игру черно-зеленые проведут на домашнем стадионе с "Сочи" 1 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

"Рубин" располагается на четвертом месте, имея в своем активе 46 очков.

Гончаренко занял должность главного тренера "Краснодара" 6 апреля 2021 года, после увольнения с этого поста Мурада Мусаева. Контракт белорусского специалиста с клубом рассчитан до конца 2023 года.

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Теги: Уткин Рубин Краснодар Гончаренко
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