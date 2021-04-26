По информации источника, "Динамо" готово расстаться с 30-летним форвардом, который получает недостаточно игровой практики. Игбун выступает за бело-голубых с лета 2020 года. Его трансфер из "Уфы" обошелся московской команде в 2 млн евро.
В текущем сезоне Сильвестр провел 17 матчей в российской Премьер-лиге, в которых забил лишь один гол. Контракт форварда с "Динамо" рассчитан до лета 2022 года, однако агент футболиста уже приступил к поискам нового клуба для игрока.
Подопечные Сандро Шварца занимают седьмое место в турнирной таблице Чемпионата России. В матче 27-го тура они уступили "Химкам" с минимальным счетом. Единственный гол во встрече забил нападающий Максим Глушенков на первой компенсированной минуте.
Источник: "СЭ"
СМИ: Игбун собирается летом покинуть "Динамо"
Нападающий "Динамо" Сильвестр Игбун хочет получать больше игровой практики и готовится покинуть московскую команду летом.
Фото: ФК "Динамо Москва"
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