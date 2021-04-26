Дюпин заявил, что о вызове в сборную ему сообщил журналист. Сам футболист тогда находился на базе "Рубина".
"Я был на базе. После восстановительной тренировки сидел в спа-комплексе. Смотрю, кто-то звонит с незнакомого номера и говорит: "Прокомментируйте ваш вызов в сборную". Тогда информации об этом еще нигде не было. Поверил на слово корреспонденту и пошел делиться новостью с ребятами, с Леонидом Викторовичем [Слуцким]. Мне хотелось выплеснуть эмоции, но я был сдержан", - сказал Дюпин.
Напомним, что Дюпин был вызван в сборную на мартовские матчи отборочного этапа ЧМ-2022.
Отметим, что 33-летний Дюпин выступает за "Рубин" с 2019 года. Он перешел в казанскую команду из "Анжи".
Источник: Матч ТВ
Дюпин: после первого вызова в сборную хотелось выплеснуть эмоции, но я был сдержан
Голкипер "Рубина" Юрий Дюпин рассказал об эмоциях после первого вызова в сборную России.
Фото: РИА Новости
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