— Кого вижу после ухода Тедеско? Я бы приглашал в "Спартак" крепкого европейского тренера с именем. Финансовые возможности клуба позволяют это сделать. Может, Моуринью. Я бы не исключал такой вариант, сейчас все возможно, — цитирует Павлюченко Sport24.
39-летний Павлюченко выступал за "Спартак" с 2003 по 2008 год, проведя за команду 189 матчей, в которых забил 89 голов и отдал 19 голевых передач. Затем футболист перешел в "Тоттенхэм".
Английский клуб стал последним в карьере наставника Жозе Моуринью, который покинул стан "шпор" в апреле этого года.
Павлюченко: кого вижу после ухода Тедеско? Может, Моуринью. Я бы не исключал такой вариант
Бывший нападающий "Спартака" Роман Павлюченко считает, что новым наставником команды должен стать европейский тренер с именем.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!