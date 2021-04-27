– После той игры он (Кадыров - прим.) приходил в судейскую. Он высказал свое недовольство, я высказал свою позицию. Все видели, что удаление справедливо. Гол "Терека" был отменен из-за офсайда. Кадыров спросил меня, какого я года рождения. Выяснилось, что мы почти ровесники. Сказал: "Если что-то не так и я узнаю, приму меры". Я ответил: "Хорошо". Это были угрозы? Нет, нормальное общение человека, который хочет узнать, почему удален футболист, не засчитан гол, - приводит слова Вилкова "РБ-Спорт".
Встреча 21 тура чемпионата России сезона 2012/2013 "Терек" - "Рубин" (0:0), которую обслуживал арбитр Михаил Вилков, окончилась судейским скандалом. По ходу матча был отменен забитый грозненцами гол, а на 88 минуте получил вторую желтую карточку и был удален с поля правый защитник хозяев Ризван Уциев. После этого по громкой связи стадиона прозвучали слова "Вилков - судья продажная, козёл", предположительно произнесенные Главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. После этой игры Михаила Вилкова продолжительное время не назначали на матчи грозненского "Терека".
Вилков рассказал о своем общении с Кадыровым после слов "Судья продажная"
Пожизненно отстраненный экс-арбитр Михаил Вилков рассказал о своем общении с Рамзаном Кадыровым в 2013 году после скандального матча "Терек" - "Рубин" с оскорблениями по громкой связи.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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