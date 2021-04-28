Фомин назвал лучших футболистов "Динамо" в различных аспектах игры

В частности, Фомин рассказал, кто из игроков "Динамо" является самым быстрым.
"Самый быстрый – Клинтон Н’Жье. У Комличенко – сильный удар. Шиманьски – техничный", - заявил Фомин.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России Фомин провел 26 игр, забил шесть голов и сделал три голевые передачи.
На данный момент "Динамо" занимает седьмое место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. В активе московской команды 46 набранных очков.
Источник: Чемпионат
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Фото: "Динамо"
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