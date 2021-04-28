Фомин рассказал, как изменилась его роль в "Динамо" с приходом Шварца

Хавбек "Динамо" Даниил Фомин рассказал, как изменилась его роль на поле с назначением Сандро Шварца на пост главного тренера "бело-голубых".
Фото: "Динамо"
Фомин заявил, что с приходом Шварца в "Динамо" его роль в команде изменилась - он стал играть ближе к атаке. Это привело к улучшению индивидуальных показателей, отметил полузащитник московской команды.

"Очень нравится, когда Шварц говорит "enjoy": "Не бойтесь ошибаться, наслаждайтесь игрой, получайте удовольствие". У меня после таких слов улыбка на лице, понимаю, что буду кайфовать на поле.

А еще моя роль в команде изменилась – стал играть выше. Семь голов и четыре передачи с учётом Кубка – никогда таких цифр не было. Если в "Уфе" катали от обороны, то здесь чаще идём в атаку. Enjoy, enjoy!" - заявил Фомин.

Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Фомин провел 26 матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

"Динамо" пребывает на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Сандро Шварца 46 очков.

Источник: Чемпионат

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Теги: Фомин Шварц Динамо
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