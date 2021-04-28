Экспертно-судейская комиссия при КДК РФС признала ошибку главного рефери матча 27 тура РПЛ "Динамо" - "Химки" Евгения Кукуляка, допущенную им на 79 минуте игры, сообщают СМИ. По мнению экспертов ЭСК, арбитр должен был назначить пенальти в эпизоде, случившемся в штрафной площади "Химок", когда защитник гостей Александр Филин обхватывал руками нападающего бело-голубых Николая Комличенко. Другой эпизод, вызвавший вопросы у обратившегося в ЭСК "Динамо", был расценен в пользу арбитра.
Источник: "РБ-Спорт"
Источник: ЭСК признала ошибку арбитра Кукуляка в матче "Динамо" - "Химки"
Экспертно-судейская комиссия при КДК РФС признала ошибочным решение главного арбитра матча 27 тура РПЛ "Динамо" - "Химки" Евгения Кукуляка о неназначении пенальти в ворота гостей.
Фото: Getty Images
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