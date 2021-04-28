КДК отменил красную карточку Ахметова, полученную в матче "Спартак" - ЦСКА

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС официально отменил красную карточку полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, полученную им в матче 27 тура РПЛ против "Спартака" (0:1).
Фото: МатчТВ
- На основании вердикта ЭСК в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 52 исправить ошибку, допущенную судьей в матче "Спартак" - ЦСКА и отменить ошибочно примененное удаление к футболисту ЦСКА Ахметову, - передает слова председателя КДК РФС Артура Григорьянца Sport24.

Ранее стало известно, что экспертно-судейская комиссия при КДК РФС подавляющим большинство голосов признала ошибочной красную карточку, предъявленную полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову.

Атака ЦСКА на журналистов подчеркивает проблемы в клубе. ЭСК пошла против Кашшаи и Карасева перед Евро

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: КДК РФС ЦСКА Ахметов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Стали известны все официальные решения ЭСК по матчам 27 тура РПЛ и полуфиналам Кубка России 2
КДК отменил красную карточку Ахметова, полученную в матче "Спартак" - ЦСКА 7
Жена Кокорина создала бренд одежды, посвященный сыну 2
Источник: "Рубин" конкурирует с "Вольфсбургом", "Аталантой" и "Кристал Пэлас" за защитника сборной Кении
Журналист Локалов: для чего российскому футболу нужен Кашшаи? 3
Источник: ЦСКА интересуется форвардом "Челси" 2
В ЦСКА пришли деньги, но клуб впервые за 20 лет может не попасть в еврокубки. Главные ошибки армейцев в этом сезоне 5
Источник: ЭСК признала ошибку арбитра Кукуляка в матче "Динамо" - "Химки" 3
Карасев рассудит "Зенит" и "Локомотив". Опубликованы назначения арбитров на 28 тур РПЛ 11
Микулик прокомментировал заявление ЦСКА о псевдожурналистах и провокаторах 4
Фомин: я прочитал всего Ремарка. У него интересный язык - герои страдают и пьют 4
Немецкий футбольный союз вскоре начнет переговоры с Фликом по вопросу назначения в сборную Германии
Даниил Фомин раскрыл плюсы и минусы профессии футболиста
Атака ЦСКА на журналистов подчеркивает проблемы в клубе. ЭСК пошла против Кашшаи и Карасева перед Евро 9
Капелло: Бензема входит в тройку лучших форвардов мира. В матче с "Челси" он бегал за двоих
Фомин назвал лучших футболистов "Динамо" в различных аспектах игры 2
Названы претенденты на титул лучшего игрока РПЛ по итогам апреля 1
Фомин рассказал, как изменилась его роль в "Динамо" с приходом Шварца 1
Почеттино: "Ман Сити" - лучшая команда мира. Возможно, играть против них будет сложнее, чем против "Баварии" 1
Объявлены претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в апреле 6
Гвардиола высказался о предстоящем матче "Ман Сити" с "ПСЖ" в полуфинале Лиги чемпионов 1
Уткин прокомментировал решение ЭСК отменить красную карточку Ахметова 11
Источник: Максименко и Айртон пропустят матч "Спартака" с "Арсеналом", ЭСК подтвердила дисквалификацию игроков 7
Нагельсманн пообещал не забирать в "Баварию" лучших футболистов "Лейпцига"
Хабиб отреагировал на выступление Бензема в матче "Реал" - "Челси"
Тарасов: на меня льется много хейта - мол, пора завязывать с футболом. Но я хочу выйти на поле и побеждать! 4
Зидан: ничья в игре "Реала" с "Челси" - справедливый результат
Тухель: "Реал" забил после стандарта и больше не имел моментов. Мы ничего ему не позволили создать
Министр спорта Московской области: Глушаков не против остаться в "Химках". По финансовым условиям договоримся 1
«Челси» мог разорвать «Реал» за 20 минут, но чудо-гол Бензема сохранил паритет 2
Все новости
-