- На основании вердикта ЭСК в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 52 исправить ошибку, допущенную судьей в матче "Спартак" - ЦСКА и отменить ошибочно примененное удаление к футболисту ЦСКА Ахметову, - передает слова председателя КДК РФС Артура Григорьянца Sport24.
Ранее стало известно, что экспертно-судейская комиссия при КДК РФС подавляющим большинство голосов признала ошибочной красную карточку, предъявленную полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову.
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КДК отменил красную карточку Ахметова, полученную в матче "Спартак" - ЦСКА
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС официально отменил красную карточку полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, полученную им в матче 27 тура РПЛ против "Спартака" (0:1).
Фото: МатчТВ
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