Источник: "Зенит" сразу же получит кубок и медали, если обыграет "Локомотив"

Петербуржский "Зенит" будет сразу награжден трофеем чемпионата России, если обыграет "Локомотив" в 28-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает источник, для "Зенита" этот матч станет последним домашним в текущем сезоне. РПЛ из-за этого сразу же привезет кубок и золотые медали на "Газпром-Арену", если петербуржцам удастся обыграть "Локомотив".

Напомним, сейчас "железнодорожники" идут вторыми и отстают от сине-бело-голубых на шесть очков. Победа обеспечит "Зениту" досрочное третье чемпионство подряд за два тура до финиша РПЛ.

Матч "Зенит" — "Локомотив" состоится в воскресенье, 2 мая. Начало: 19:00 мск.

Источник: РБ-Спорт.

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Теги: Зенит Локомотив
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