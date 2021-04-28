Как сообщает источник, для "Зенита" этот матч станет последним домашним в текущем сезоне. РПЛ из-за этого сразу же привезет кубок и золотые медали на "Газпром-Арену", если петербуржцам удастся обыграть "Локомотив".
Напомним, сейчас "железнодорожники" идут вторыми и отстают от сине-бело-голубых на шесть очков. Победа обеспечит "Зениту" досрочное третье чемпионство подряд за два тура до финиша РПЛ.
Матч "Зенит" — "Локомотив" состоится в воскресенье, 2 мая. Начало: 19:00 мск.
Источник: РБ-Спорт.
Источник: "Зенит" сразу же получит кубок и медали, если обыграет "Локомотив"
Петербуржский "Зенит" будет сразу награжден трофеем чемпионата России, если обыграет "Локомотив" в 28-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
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