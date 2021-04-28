Об этом сообщил агент игрока Оливер Уорд.
— ЦСКА заинтересован в Ике, это правда. Но никаких предложений не было, как пишут, — цитирует агента Sport24.
22-летний англичанин арендован бельгийским клубом "Серкль Брюгге" на год с правом выкупа.
В нынешнем сезоне Угбо провел 34 матча в чемпионате и Кубке Бельгии, в которых отметился 17 голами и голевой передачей.
Ранее сообщалось, что московский клуб уже сделал предложение по покупке форварда.
Агент форварда "Челси" подтвердил интерес со стороны ЦСКА
Нападающий "Челси" Иге Угбо действительно входит в сферу интересов московского ЦСКА.
Фото: Getty Images
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