Агент форварда "Челси" подтвердил интерес со стороны ЦСКА

Нападающий "Челси" Иге Угбо действительно входит в сферу интересов московского ЦСКА.
Фото: Getty Images
Об этом сообщил агент игрока Оливер Уорд.

ЦСКА заинтересован в Ике, это правда. Но никаких предложений не было, как пишут, — цитирует агента Sport24.

22-летний англичанин арендован бельгийским клубом "Серкль Брюгге" на год с правом выкупа.

В нынешнем сезоне Угбо провел 34 матча в чемпионате и Кубке Бельгии, в которых отметился 17 голами и голевой передачей.

Ранее сообщалось, что московский клуб уже сделал предложение по покупке форварда.

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Теги: ЦСКА Челси Угбо АПЛ Российские трансферы
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