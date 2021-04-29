"Информация по стопроцентную заполняемость абсолютно не соответствует действительности. В матче "Зенит" — "Локомотив" продолжают действовать последние введённые ограничения и меры, принятые в рамках борьбы с распространением коронавируса. Билеты продаются только в рамках квоты, которая была ранее утверждена городскими властями", - приводит слова Макаренко "Чемпионат".
Напомним, что в случае победы в матче с "железнодорожниками" сине-бело-голубые досрочно станут чемпионами России сезона-2020/21. При таком раскладе сразу после окончания игры пройдет торжественная церемония с вручением кубка и медалей.
Встреча "Зенита" и "Локомотива" состоится на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге 2 мая. Стартовый свисток игры прозвучит в 19:00 по Москве.
Источник: власти Санкт-Петербурга разрешили заполнить стадион на 100% на матче "Зенит" - "Локомотив"
В "Зените" прокомментировали информацию, что на матче с "Локомотивом" стадион заполнят на 100%
Пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко отреагировал на информацию, согласно которой власти Санкт-Петербурга разрешили заполнить стадион на 100% в матче 28-го тура РПЛ с "Локомотивом".
Фото: ФК "Зенит"
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