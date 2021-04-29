– После "Спартака" ему есть что доказывать, Резиуан очень хочет закрепиться в сборной. Насколько я понимаю, он все равно хочет вернуться в "Спартак" и показать все, на что способен. Если в следующем сезоне он станет игроком старта "Спартака", я буду только рад, – рассказал Черевченко в интервью для "Sports.ru"
Мирзов, принадлежащий "Спартаку", выступает за "Химки" на правах годичной аренды. В текущем сезоне Резиуан провел 16 матчей в российской Премьер-лиге, забил шесть мячей и отдал две голевые передачи. Контракт 27-летнего вингера с красно-белыми рассчитан до лета 2022 года.
Ранее в "Химках" заявили, что ведут переговоры со "Спартаком" о трансфере футболиста. Аналитический портал Тransfermarkt оценивает стоимость перехода Мирзова в 2,5 млн евро.
Подопечные Черевченко занимают восьмую строчку турнирной таблицы РПЛ, имея в своем активе 41 очко после 27 матчей. Следующую игру "Химки" проведут 2 мая с "Уралом".
В "Химках" рассказали о переговорах по переходу Мирзова
Черевченко: если Мирзов станет игроком старта "Спартака", я буду только рад
Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Резиуаном Мирзовым.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!