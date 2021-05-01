"Вы для чего там сидите?" Гендиректор "Ахмата" жестко раскритиковал работу судей в игре с "Ротором"

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал судейство в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги против "Ротора" (0:1).

Фото: ФК "Ахмат"
"ЭСК РФС признала ошибку арбитра, не удалившего голкипера соперника за лишение явной возможности забить гол. Сегодня VAR "проглотил" момент с нарушением правил на полузащитнике нашей команды Евгении Харине в штрафной площади. Очевидный пенальти, который видели все, кроме судей и VAR. Они не соизволили даже остановить игру, посмотреть, сигнализировать судье. Это что такое? Вы для чего там сидите?" - приводит слова Айдамирова "Чемпионат".

Также гендиректор грозненского клуба отметил, что обратится в ЭСК РФС за разъяснением действий арбитров.

Напомним, что встречу "Ахмата" и "Ротора", которая состоялась сегодня, 1 мая, в Волгограде, обслуживала судейская бригада под руководством Станислава Васильева. Победу волгоградцам принес точный удар нападающего Алексея Щеткина на 23-й минуте матча. "Ротор", набрав 21 очко, поднялся на 14-е место и покинул зону прямого вылета. "Ахмат" располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 36 зачетных баллов.

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Теги: Ахмат Ротор Айдамиров
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