"На 85-й минуте следовало назначать 11-метровый удар в ворота "Ротора". Я смотрю на позицию Васильева, который всё видел, и у меня вопрос: у них что, совести совсем нет?! Или нет квалификации? Это чистый пенальти! Игрок "Ротора" не играл в мяч, он опаздывал и просто сбил соперника. Это невозможно объяснить! Ещё неделю назад было понятно, что перед концом чемпионата начнутся чудеса на виражах. У судей точно есть свой интерес, так ошибаться просто нельзя. А арбитра Васильева надо звать на полиграф, пусть понервничает", - приводит слова Федотова "Чемпионат".
Ранее работу судейской бригады матча "Ротор" - "Ахмат" раскритиковал генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.
Напомним, что победу волгоградцам принес точный удар форварда Алексея Щеткина на 23-й минуте матча. "Ротор", набрав 21 очко, поднялся на 14-е место и покинул зону прямого вылета. "Ахмат" располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 36 зачетных баллов.
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Арбитр Федотов: судью Васильева надо звать на полиграф
Бывший арбитр Игорь Федотов дал оценку работе судей в матче 28-го тура Российской Премьер-лиги "Ротор" - "Ахмат" (1:0).
Фото: Дмитрий Медведев/callisto-foto
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