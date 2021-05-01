Арбитр Федотов: судью Васильева надо звать на полиграф

Бывший арбитр Игорь Федотов дал оценку работе судей в матче 28-го тура Российской Премьер-лиги "Ротор" - "Ахмат" (1:0).
Фото: Дмитрий Медведев/callisto-foto
"На 85-й минуте следовало назначать 11-метровый удар в ворота "Ротора". Я смотрю на позицию Васильева, который всё видел, и у меня вопрос: у них что, совести совсем нет?! Или нет квалификации? Это чистый пенальти! Игрок "Ротора" не играл в мяч, он опаздывал и просто сбил соперника. Это невозможно объяснить! Ещё неделю назад было понятно, что перед концом чемпионата начнутся чудеса на виражах. У судей точно есть свой интерес, так ошибаться просто нельзя. А арбитра Васильева надо звать на полиграф, пусть понервничает", - приводит слова Федотова "Чемпионат".

Ранее работу судейской бригады матча "Ротор" - "Ахмат" раскритиковал генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

Напомним, что победу волгоградцам принес точный удар форварда Алексея Щеткина на 23-й минуте матча. "Ротор", набрав 21 очко, поднялся на 14-е место и покинул зону прямого вылета. "Ахмат" располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 36 зачетных баллов.

"Вы для чего там сидите?" Гендиректор "Ахмата" жестко раскритиковал работу судей в игре с "Ротором"

"Рубин" в меньшинстве обыграл "Динамо" и стал еще ближе к еврокубкам. "Ротор" увеличил свои шансы на спасение

"Ротор" победил "Ахмат", поднявшись с зоны вылета РПЛ

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Федотов Васильев Ахмат Ротор
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

"Лилль" вернулся на 1 место в чемпионате Франции, обыграв в большинстве "Ниццу"
"Реал" одержал победу над "Осасуной" и приблизился к "Атлетико"
"Милан" обыграл "Беневенто" и поднялся на 2 место в Серии А
Обляков провел 100 матчей за ЦСКА
Ари и Берг попрощались с болельщиками "Краснодара" (фото)
Арбитр Федотов: судью Васильева надо звать на полиграф 1
"Не могу дождаться понедельника!" Крал - перед матчем "Спартака" с "Арсеналом" 2
"Ювентус" потерял шансы на чемпионство в Италии
Гончаренко - о матче с "Сочи": после удаления пошла уже совсем другая игра
Пономарев: сейчас все игроки и команды одинаковые. Нет ничего выдающегося, нет никакой футбольной хитрости эксклюзив
Пономарев - о ничьей ЦСКА с "Уфой": Олича пригласили правильно. Сегодня было самое главное – коллективная игра 1 эксклюзив
Гончаренко не решил проблемы "Краснодара", а "Сочи" заслужил еврокубки на следующий сезон 3
Тренер "Сочи" Федотов прокомментировал победу над "Краснодаром" 1
"Челси" победил "Фулхэм" благодаря дублю Хаверца
Нобоа догнал Дзюбу по системе "гол+пас" в нынешнем сезоне РПЛ и делит с ним первое место 9
"Интер" обыграл "Кротоне" и приблизился к чемпионству
Гол Заболотного и дубль Нобоа принесли "Сочи" победу над "Краснодаром" 44
Мусаев посетил матч "Краснодара" против "Сочи" (фото) 1
Сохранятся ли последние ростки интриги в топ-4? Анонс 40-го тура ФНЛ 1
Хохлов: "Динамо" в матче с "Рубином" помимо невезения не хватало реализации 2 эксклюзив
"Вы для чего там сидите?" Гендиректор "Ахмата" жестко раскритиковал работу судей в игре с "Ротором" 1
"ПСЖ" победил "Ланс" и возглавил таблицу Лиги 1
Масалитин - о ничьей с "Уфой": ЦСКА превращается в какого-то середняка, который ни за что не борется 4 эксклюзив
Олич: Влашич сказал мне, что у него очень сильно болит колено
"Атлетико" с минимальным счетом победил "Эльче"
Болельщики "Краснодара" попрощались с Бергом, Ари и Камболовым (фото)
Стукалов - о ничьей с ЦСКА: благодарен ребятам, что проявили характер
ЦСКА потерял не только очки, но и Влашича. "Уфа" Стукалова отобрала очки у двух московских грандов 5
Влашич - о травме в матче с "Уфой": плохо, ничего хорошего 4
Чондрич - о победе над "Ахматом": классный матч для "Ротора" 1
Все новости
-