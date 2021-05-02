В частности, Малком заявил, что старается повышать уровень игры. По словам бразильца, ему не всегда удается забивать столько голов, сколько хотелось бы, однако он работает над улучшением своих показателей.
"Я не Месси — я Малком. То есть не волшебник. Но я Малком и стараюсь повышать свой уровень, показывать всё, на что способен, быть среди лучших игроков чемпионата России. В том числе по технике, по результативности. Пусть даже мне не всегда удается забивать или отдавать столько голевых передач, сколько хотелось бы. Однако я работаю над всем этим", - заявил Малком.
Напомним, что Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" летом 2018 года за 40 миллионов евро. В нынешнем розыгрыше РПЛ он провел 19 матчей, забил два гола и сделал две голевые передачи.
Источник: Матч ТВ
Малком: я не Месси, то есть не волшебник. Но я Малком и стараюсь повышать свой уровень
Полузащитник "Зенита" Малком рассказал, как относится к сопоставлению суммы своего трансфера с уровнем показываемой игры.
Фото: "Зенит"
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