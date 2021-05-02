Конате отметил, что впервые стал регулярно слышать русский мат, когда выступал за "Урал". Также футболист заявил, что первое слово на русском языке, которое он выучил, было матерным. Кроме того, Конате сообщил, что освоить новый язык ему помогал Чисамба Лунгу, с которым они вместе играли за "Урал".
"На первых тренировках в Екатеринбурге думал, что "б**ть" это "привет", потому что все постоянно говорили друг другу это слово.
Спрашиваю Лунгу: "Чиса, что такое "б**ть?" Он отвечает: "Ну, "б**ть" это "б**ть". Честно, это было первое русское слово, которое я выучил. Сейчас знаю 10-15 матерных слов, однако по ходу игры слышу их очень много. Думаю, что в сложных матчах, когда ничего не получается, 60-70% речи футболистов — исключительно мат", - заявил Конате.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Конате провел 23 матча, забил два гола и сделал две результативные передачи.
"Химки" занимают восьмое место в таблице РПЛ, набрав 41 очко.
Источник: Матч ТВ
Форвард "Химок" Конате: первое слово на русском языке, которое я выучил, было матерным
Форвард "Химок" Мохамед Конате рассказал о своем знакомстве с матом в русском языке.
Фото: РИА Новости
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