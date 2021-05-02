Согласно данным источника, "Уфа" направила в "Спартак" официальный запрос насчет приобретения Урунова. Башкирский клуб предложил за полузащитника один миллион евро. Именно такую сумму "Спартак" в свое время заплатил "Уфе" за Урунова.
Отмечается, что "красно-белые" прислали в ответ письмо, в котором указали, что не намерены продавать футболиста менее чем за три миллиона евро.
Сейчас Урунов выступает за "Уфу" на правах аренды. В нынешнем розыгрыше РПЛ он провел за уфимцев шесть матчей и не отличился результативными действиями.
Источник: РБ Спорт
Источник: "Уфа" предлагает "Спартаку" 1 млн евро за Урунова, "красно-белые" хотят получить больше
"Уфа" и "Спартак" ведут переговоры по вопросу трансфера хавбека Остона Урунова, пока стороны не могут сойтись в сумме за переход игрока.
Фото: РПЛ
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