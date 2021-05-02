По сообщениям источника, руководство "Оренбурга" планирует завершить реконструкцию стадиона к лету 2022 года. Ранее появлялась информация, что клуб может быть не допущен к участию в РПЛ на следующий сезон из-за несоответствия домашней арены регламенту соревнований.
Как сообщается, при лицензировании клуба будут учитываться множество факторов, в том числе и позиция РПЛ.
В текущем сезоне подопечные Марцела Лички занимают второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, имея в своем активе 88 очков после 40 матчей.
Источник: "Чемпионат".
Митрофанов прокомментировал информацию о том, что "Оренбург" и "Алания" не будут допущены до участия в РПЛ
Источник: в "Оренбурге" пообещали завершить реконструкцию стадиона к июню 2022 года
Руководство футбольного клуба "Оренбург" пообещало РФС увеличить вместимость домашнего стадиона к июню 2022 года.
Фото: ФК "Оренбург"
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