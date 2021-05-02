Супруга Федуна Зарема Салихова вошла в совет директоров "Спартака"

Официальный сайт "Спартака" сообщает, что в совете директоров клуба произошли кадровые изменения.
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Помимо супруги Леонида Федуна в совет директоров вошел Юсуф Алекперов. Своего места в органе управления лишился Сергей Михайлов.

Кроме того, Салихова возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям ФК "Спартак".

Ранее появлялась информация, что Зарема принимает активное участие в делах клуба, однако она не имела официальной должности в структурах красно-белых.

Подопечные Доменико Тедеско располагаются на третьей строчке турнирной таблицы российской Премьер-лиги, имея в своем активе 50 очков. "Народная команда" сыграет свой следующий матч сегодня, 3 мая, с тульским "Арсеналом". Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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Теги: Салихова Спартак
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