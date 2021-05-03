"Оренбург" обратился к президенту Российской премьер-лиги Сергею Прядкину с просьбой в виде исключения провести сезон РПЛ на старом стадионе "Газовик", который не соответствует критериям РПЛ по общей вместимости, сообщают СМИ. В случае отказа клуб не сможет выйти в РПЛ, даже заняв второе место по итогам текущего сезона в Футбольной национальной лиге.
За два тура до финиша "Оренбург" занимает вторую строчку в турнирной таблице ФНЛ, набрав 88 очков после 40 матчей. Его отрыв от идущего третьим "Нижнего Новгорода" составляет 4 очка.
Источник: "РБ-Спорт"
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Источник: "Оренбург" обратился к Прядкину с просьбой разрешить провести сезон в РПЛ на старом стадионе
"Оренгбург" написал письмо руководителю Российской премьер-лиги Сергею Прядкину с просьбой о разрешении провести сезон в РПЛ на маловместительном стадионе.
Фото: РПЛ
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