Источник: "Оренбург" обратился к Прядкину с просьбой разрешить провести сезон в РПЛ на старом стадионе

"Оренгбург" написал письмо руководителю Российской премьер-лиги Сергею Прядкину с просьбой о разрешении провести сезон в РПЛ на маловместительном стадионе.

Фото: РПЛ