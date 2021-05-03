Источник: Кайо летом покинет "Краснодар", игроком недоволен главный тренер Гончаренко

25-летний бразильский защитник "Краснодара" Кайо может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Краснодар"
Бразильский центральный защитник "Краснодара" Кайо летом может покинуть клуб, сообщают СМИ.

По данным источника, 25-летним игроком недоволен главный тренер команды Виктор Гончаренко, приступивший к работе с "быками" в начале апреля 2021 года. Вариантами продолжения карьеры Кайо могут стать бразильские или португальские клубы, спроса в европейских топ-чемпионатах на него нет.

В текущем сезоне футболист сыграл за "Краснодар" в 32 встречах во всех турнирах и не записал на свой счет голевых действий у чужих ворот, в то же время регулярно совершая результативные ошибки у своих.

Источник: Metaratings.ru

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Теги: Краснодар Кайо Гончаренко
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