Бразильский центральный защитник "Краснодара" Кайо летом может покинуть клуб, сообщают СМИ.
По данным источника, 25-летним игроком недоволен главный тренер команды Виктор Гончаренко, приступивший к работе с "быками" в начале апреля 2021 года. Вариантами продолжения карьеры Кайо могут стать бразильские или португальские клубы, спроса в европейских топ-чемпионатах на него нет.
В текущем сезоне футболист сыграл за "Краснодар" в 32 встречах во всех турнирах и не записал на свой счет голевых действий у чужих ворот, в то же время регулярно совершая результативные ошибки у своих.
Источник: Metaratings.ru
Источник: Кайо летом покинет "Краснодар", игроком недоволен главный тренер Гончаренко
25-летний бразильский защитник "Краснодара" Кайо может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Краснодар"
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