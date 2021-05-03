– Шансы попасть на Евро? Если я продолжу играть, как сейчас — не знаю. Все на усмотрение тренера. Но я буду продолжать показывать ему, что хочу быть в сборной. Сыграть в одной команде с Ибрагимовичем? Это мечта любого шведского футболиста, – рассказал Ларссон в интервью для "СЭ".
Ларссон проводит свой второй сезон в футболке "Спартака". В текущей кампании 23-летний форвард принял участие в 27 матчах российской Премьер-лиги, забил 14 мячей и отдал пять результативных передач.
Джордан вызывается в сборную Швеции с 2018 года. Всего за национальную команду нападающий провел пять встреч, в которых отметился одним голом.
Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Причиной переноса континентального первенства стала пандемия коронавируса. Швеция сыграет в группе с Испанией, Словакией и Польшей.
Ларссон назвал мечтой сыграть за сборную вместе с Ибрагимовичем
Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон высказался о своих шансах на попадание в сборную Швеции на Евро-2020.
Фото: ФК "Спартак"
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