По информации источника, "Локомотив" интересуется двумя футболистами "Крыльев Советов": защитником Юрием Горшковым и полузащитником Романом Ежовым. Кроме того, "Рубин" также заинтересован в услугах Ежова.
Сообщается, что "Динамо" составит конкуренцию "железнодорожникам" в вопросе подписания Горшкова.
В текущем сезоне Ежов принял участие в 33 матчах Футбольной национальной лиги и забил четыре мяча. Горшков выходил на поле в 38 играх и отметился двумя голами.
"Локомотив" сыграет с "Крыльями Советов" 12 мая в рамках финала Кубка России. Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Источник: "Матч ТВ".
Источник: несколько клубов РПЛ проявляют интерес к Ежову и Горшкову из "Крыльев Советов"
Фото: ФК "Крылья Советов"
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