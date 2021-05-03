"Ак Барс" поздравил Слуцкого с юбилеем: только самых качественных эчпочмаков (видео)

Слуцкий возглавил казанский клуб в декабре 2019 года. В текущее сезоне российской Премьер-лиги команда занимает четвертое место, имея в своем активе 49 очков после 28 матчей. Контракт специалиста с казанцами рассчитан до лета 2024 года.
Желаем на праздничном столе только самых качественных эчпочмаков. С юбилеем, Леонид Викторович! pic.twitter.com/e9jfKXpLSg— ХК Ак Барс (@hcakbars) May 4, 2021
В оставшихся играх чемпионата "Рубин" сыграет с тульским "Арсеналом" (8 мая) и "Ротором" (16 мая).
Ранее Слуцкий возглавлял сборную России, "Крылья Советов", ЦСКА, "Халл Сити" и "Витесс". Вместе с "армейцами" Леонид трижды становился чемпионом России, а также по два раза поднимал над головой Кубок и Суперкубок России.