По информации источника, Жирков покинет "Зенит" по окончании сезона. Действующий контракт левого защитника с петербургским клубом истекает 30 июня 2021 года.
Юрий выступает за сине-бело-голубых с 2016 года, после перехода из "Динамо" за компенсацию в размере 640 тыс евро. В текущем сезоне Жирков провел 13 матчей в российской Премьер-лиге и забил два мяча.
Ранее футболист выступал за ЦСКА, "Челси", "Анжи" и "Динамо". В составе сборной России Юрий принял участие в 102 матчах.
Накануне "Зенит" досрочно оформил третье подряд чемпионство, выиграв в матче с "Локомотивом" (6:1). Подопечные Сергея Семака набрали 61 очко в 28 турах.
Источник: Bobsoccer.ru
Источник: Жирков покинет "Зенит" после шести сезонов в клубе
Фото: ФК "Зенит"
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