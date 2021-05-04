С соответствующей просьбой Прядкин обратился к Евгению Мележикову, занимающему пост управляющего директора "Спартака", сообщает источник. Отмечается, что Мележиков пообещал принять во внимание просьбу руководителя РПЛ.
Напомним, что после победы "Спартака" над ЦСКА в матче 27-го тура российской Премьер-Лиги (1:0) пресс-служба "красно-белых" опубликовала несколько сообщений в социальных сетях, в которых потроллила "армейцев".
Отметим, что на данный момент "Спартак" пребывает на втором месте в таблице РПЛ (53 очка). ЦСКА занимает шестое место (47 очков).
Источник: Спорт-Экспресс
Прядкин призвал "Спартак" более корректно вести себя в соцсетях
Президент РПЛ Сергей Прядкин на рабочем совещании клубов лиги призвал "Спартак" проявлять больше уважения к соперникам в социальных сетях.
Фото: РИА Новости
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