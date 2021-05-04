— Пока рано об этом говорить. Сейчас все мысли игрока о предстоящих двух матчах. После окончания чемпионата пообщаемся с руководством "Динамо". По итогам этого разговора и будет принято решение. Но очевидно, что сложившаяся ситуация никого не устраивает. Комличенко должен играть, — цитирует Артемова Sport24.
Ранее сообщалось, что игрока может арендовать ЦСКА.
25-летний Комличенко стал игроком "Динамо" в январе 2020 года, перейдя из чешской "Млады Болеслав" за 3,5 млн евро. За это время форвард провел 37 матчей, в которых забил восемь голов и отдал две голевые передачи.
Контракт Комличенко действителен до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 млн евро.
"Динамо" в следующем туре сыграет с "Локомотивом" в гостях.
Агент Комличенко: сложившаяся ситуация никого не устраивает. Николай должен играть
Олег Артемов, агент футболиста "Динамо" Николая Комличенко, прокомментировал информацию о возможном аренде игрока в ЦСКА.
Фото: ФК "Динамо"
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