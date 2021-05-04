28-летний хорват перешел в клуб из Башкортостана в ноябре 2020 года в качестве свободного агента. Его контракт с "Уфой" рассчитан до 30 июня 2021 года.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Мрзляк принял участие в 13-и матчах, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 600 тысяч евро.
Источник: "Спорт-экспресс"
СМИ: полузащитник "Уфы" может перейти в ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Ивица Олич рассматривает возможность перехода своего соотечественника из "Уфы", опорного полузащитника Филипа Мрзляка.
Фото: РПЛ
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