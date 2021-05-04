— "Локомотив" стабильней и выглядит интересней. Хочется, чтобы молодое поколение, которое сейчас есть у Николича, заиграло в Европе и показало себя. "Спартак" — хорошая команда, но не такая стабильная.
Было бы лучше для России, чтобы "Локо" играл в ЛЧ? На мой взгляд, да. Они несколько лет подряд играли там. Набрались опыта. С каждым разом все лучше, — цитирует Сенникова "Комсомольская правда".
Чемпионом России за два тура до конца чемпионата стал "Зенит", который автоматически попал в групповой этап Лиги чемпионов. Вторая строчка РПЛ позволяет клубу начать выступление в главном европейском турнире со стадии квалификации. Это место сейчас занимает "Спартак", опережающий "Локомотив" на одно очко. Впереди у красно-белых встречи против "Химок" и "Ахмата".
"Локомотиву" в конце сезона осталось сыграть с "Динамо" и "Уралом".
Сенников: было бы лучше для России, чтобы "Локо" играл в ЛЧ, а не "Спартак"? На мой взгляд, да
Бывший защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников высказался о претендентах на вторую строчку РПЛ, позволяющую сыграть в квалификации Лиги чемпионов.
Фото: "СЭ"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!