Сенников: было бы лучше для России, чтобы "Локо" играл в ЛЧ, а не "Спартак"? На мой взгляд, да

Бывший защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников высказался о претендентах на вторую строчку РПЛ, позволяющую сыграть в квалификации Лиги чемпионов.
Фото: "СЭ"
— "Локомотив" стабильней и выглядит интересней. Хочется, чтобы молодое поколение, которое сейчас есть у Николича, заиграло в Европе и показало себя. "Спартак" — хорошая команда, но не такая стабильная.

Было бы лучше для России, чтобы "Локо" играл в ЛЧ? На мой взгляд, да. Они несколько лет подряд играли там. Набрались опыта. С каждым разом все лучше, — цитирует Сенникова "Комсомольская правда".

Чемпионом России за два тура до конца чемпионата стал "Зенит", который автоматически попал в групповой этап Лиги чемпионов. Вторая строчка РПЛ позволяет клубу начать выступление в главном европейском турнире со стадии квалификации. Это место сейчас занимает "Спартак", опережающий "Локомотив" на одно очко. Впереди у красно-белых встречи против "Химок" и "Ахмата".

"Локомотиву" в конце сезона осталось сыграть с "Динамо" и "Уралом".

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Теги: Локомотив Спартак Сенников
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